VIDÉO - "Plus d'un mois de salaire" : ces Français qui ont vu leur facture d'électricité exploser

"C'est plus d'un mois de salaire". En découvrant sa facture d'électricité du mois de juillet, Christine n'en a pas cru pas ses yeux. Son fournisseur lui demande 1 224 euros de rattrapage. En cause, le prix du kilowattheure, qui a été multiplié par sept en un an. Or, personne ne l'a prévenue de cette augmentation.