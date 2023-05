VIDÉO - Poisson frais hors de prix ? Vive, grondin rouge, tacaud... des alternatives très abordables

Côté poissons français, l’augmentation est moins forte, mais bien là. Diane Sabourault est mareyeuse aux Sables-d’Olonne (Vendée), elle achète son poisson à la criée pour le transformer, l'emballer, l'acheminer vers des grossistes partout dans le pays. "L’augmentation de l’énergie, du polystyrène et des coûts du transport... on est à plus de 30% ces dernières années. Soit on répercute ces coûts, soit on arrête de travailler", dit-elle.