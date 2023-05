Poisson : pourquoi les Français le délaissent

À la criée des Sables-d'Olonne (Vendée), Ludovic Logeais détaille la liste des coûts nécessaires à la revente de poissons : emballages, carburants, surtout électricité… tout a considérablement augmenté. Le prix n’est pas la seule raison qui explique la baisse de la consommation. Damien est poissonnier depuis plus de 20 ans et son métier a changé. Il ne vend presque plus de poissons entiers à ses clients, qui veulent du prêt-à-manger.