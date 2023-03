Supermarchés : les promos sur des produits à date dépassée sont-elles légales ?

Aujourd'hui, la plupart des grandes surfaces ont un rayon dédié aux produits à la date limite de consommation (DLC) courte et aux produits à date de durabilité minimale (DDM). Car c'est là toute la différence. Les DLC courtes, les produits frais généralement, ne peuvent être vendus au-delà de la date indiquée. En revanche, pour les DDM, c'est possible. "On explique bien au consommateur que c'est à consommer de préférence avant le... Mais après la date indiquée, le produit n'est pas périmé et il est sans danger. Par contre, il peut avoir certaines contraintes comme des qualités, le goût, les vitamines", explique Julie Decker, responsable hygiène-qualité chez Cora.

La mention DDM n'apparaît pas clairement sur les produits, elle est souvent remplacée par : "à consommer de préférence avant une date". Et là, s'ils sont bien informés, les clients restent intéressés. "Avec la mention 'de préférence', oui là, ça ne me dérange pas du tout. C'est par principe, en fait. Je pourrais très bien acheter autre chose, mais je suis contre le gaspillage donc je préfère l'acheter", explique une retraitée.