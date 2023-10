VIDÉO - Pompe à chaleur : votre logement est-il adapté ?

Les pompes à chaleur ne sont pas destinées à tout le monde. Il faut d'abord avoir une maison avec un espace extérieur pour fixer la pompe à chaleur. Ensuite, il faut un système compatible : si vous avez des radiateurs électriques, cela ne marchera pas. Enfin, et c'est indispensable : le logement doit être bien isolé.

"Si vous êtes dans une passoire thermique, soit un logement pas du tout isolé et avec un simple vitrage, il y a tellement de perte thermique quand il fait très froid dehors qu'il faudra mettre un appareil beaucoup plus puissant", explique Andreas Rüdinger, coordinateur transition énergétique France à l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). Et qui dit appareil plus puissant, dit pompe à chaleur bien plus chère.