VIDÉO - Potager d'intérieur : comment récolter des fruits et légumes toute l'année ?

Un appareil conçu par une start-up française Urban Cuisine qui a développé des petites mottes, dans lesquelles on trouve les graines et tout ce qu’il faut pour la croissance des plantes. Il suffit alors de placer la motte dans son compartiment et d’arroser. Les leds remplacent le soleil, les plantes poussent toutes seules, et au bout de quelques semaines, on peut récolter jusqu'à trois kg de fruits et légumes par mois.