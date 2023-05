Poudre blanchissante, dentifrice au charbon… Que valent les produits qui vous promettent un sourire de star ?

C’est le cas avec certains kits de blanchiment. Sabine en a fait l’expérience. "J’ai commandé sur Internet ce produit et j’ai plaqué ça sur mes dents du bas et ensuite pendant trois jours, j’avais les gencives enflammées, irritées, un peu rouge, mais je voulais tellement avoir des belles dents que j’étais prête à souffrir", explique-t-elle.

En conséquence, ses gencives ont été brûlées par un agent blanchissant. Sa concentration est limitée à 6% chez les dentistes, soit sept fois moins que dans le kit acheté en ligne. Les Français sont prêts à tout pour avoir un sourire parfait et ça, les marques l’ont bien compris. "On a un exemple typique de marque qui font de la dermatologie et qui lance son dentifrice. Comme quoi, c’est effectivement un marché qui est très porteur", affirme Sabine Levy, pharmacienne associée à la pharmacie du parc des Princes (Paris 16ᵉ). Cette pharmacienne a même dû agrandir son rayon pour répondre à la demande. "Ça a énormément augmenté depuis deux ou trois ans et je dirais boosté par le charbon", poursuit-elle.