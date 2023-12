VIDÉO - Pour les chocolatiers, c'est déjà Noël !

Nos commerçants sont en train de tout donner pour les fêtes. Pour eux, chaque minute compte, c'est la saison à ne pas manquer. TF1 est allé à leur rencontre en Gironde et dans les Landes.

Fondre, mouler, fourrer, assembler... puis recommencer, et ça toute la journée. Dans cette chocolaterie, tout est fait à la main, comme ces cerises enrobées de chocolat. On en fabrique près de 500 par jour. Dans ce laboratoire, Alexandre supervise les quinze employés. Il tient le planning, quitte à allonger les journées.

En ce moment, une machine tourne six jours sur sept. Près de douze tonnes de chocolats seront nécessaires juste pour les fêtes, sur les 27 tonnes utilisées cette année. "Noël, c'est 50% du chiffre d'affaires. Si on rate Noël, on rate l'année".

Les trois magasins sont réapprovisionnés quotidiennement, contre une fois par semaine en temps normal. La production arrive ainsi dans une boutique à Bordeaux. En coulisse, c'est l'effervescence. Environ 90 chocolats différents sont à ranger avec soin dans des coffrets. Des gourmandises qui ne restent pas longtemps en rayons. En plus des habitués, l'établissement accueille chaque année de nouveaux curieux. Et c'est notamment grâce au soin apporté à la décoration des vitrines : cadeaux géants, sapins lumineux, les passants s'arrêtent pour admirer leurs créations. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.