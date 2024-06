Chaque année, plus de 400.000 Français se marient. Mais alors que célébrer son amour peut coûter très cher, certains mettent tout en œuvre pour faire baisser la facture. C'est le cas de Marine et Anthony, qui ont opté pour un "mariage participatif".

Grand mariage à petit prix. Si cette association semble a priori antinomique, certains couples n'hésitent pas à sortir des sentiers battus pour faire baisser la facture du plus beau jour de leur vie. Cela nécessite toutefois parfois de faire preuve d'un peu de culot. "En étant bien entourés, on arrive à diminuer les budgets", résume dans la vidéo de TF1 en tête de cet article Marine, qui rêve d’un mariage grandiose, avec 400 invités, pour un budget de... 14.000 euros. Avec son mari, Anthony, elle a donc opté pour une idée osée : mettre le maximum de convives à contribution pour l'organisation du jour J. Un événement que le couple originaire de Bourgogne qualifie de "collaboratif".

"J'aime beaucoup le vivre-ensemble, partager des choses, je trouve que c'est ce qui nous laisse le plus de souvenirs", explique cette professeure des écoles à l'approche du mariage. Ou comment joindre l’utile à l’agréable pour faire des économies. "Et comme on a des amis compétents, ça aide", s'amuse-t-elle au côté d'Anthony, qui abonde. "Le jour J passe tellement vite, autant faire la préparation ensemble avec les amis, la famille", estime-t-il.

Embarquer le maximum de proches

Décoration de la salle, préparation des petits fours, retouches de la robe de mariée, maquillage, coiffure… À toutes les étapes des préparatifs, le couple a réquisitionné des proches sans rien dépenser. Cela a notamment été le cas un dimanche matin, environ un mois avant le mariage, lorsqu'une dizaine d'entre eux ont répondu présents pour un atelier décoration. "Il va falloir faire des équipes, on a un certain nombre de caisses de vin à poncer et à peindre, un escabeau à poncer aussi, des photophores à bomber, et une arche à bomber en doré aussi", énumère-t-elle ce jour-là en bout de table, avant que chacun ne s'attèle à sa tâche. "Heureusement qu'ils sont tous là, ça met une énergie hyper positive", se réjouit Marine.

Le matériel à customiser a presque intégralement été récupéré gratuitement chez les clients d'Anthony ou auprès d'amis, comme les photophores qui ont déjà servi lors d'un précédent mariage. Alors que toute la décoration doit être terminée le soir même, tout prend forme sous les yeux des participants au fil de la journée, du bar à bonbons fabriqué à partir d'une ancienne desserte, à l'arche qui sera couverte de fleurs le jour J, en passant par le mur végétal confectionné par le père de la mariée et qui ornera la salle de réception.

3000 petits fours à cuisiner d'ici au Jour J

Pour cause : le thème retenu pour le mariage est "végétal." Pas question pour autant de se ruiner chez un fleuriste. Là encore, le couple a eu une idée osée : ponctionner les copains, un peu comme s'il se servait chez un pépiniériste en plantes qui viendront embellir le lieu de réception.

Mais il n'y a pas qu'en matière de décoration que Marine et Anthony peuvent pleinement profiter du dévouement de leurs proches : les invités ont par la suite encore été sérieusement sollicités, notamment pour un atelier cuisine. Pour s'épargner le coût d'un traiteur pour les 400 convives présents au vin d'honneur, les mariés ont mis en place une stratégie : faire fabriquer les petits fours par leurs amis des mois à l'avance, et à la chaine. "Au total, il nous en faudra 3000 le jour J, on aura plus qu'à réchauffer parce que la semaine avant on aura beaucoup d'autres choses à faire donc tout ce qui peut être fait en avance, on prévoit", lance Marine. Mais c'est Patricia, la mère de la mariée, qui turbine le plus en cuisine. En attendant le mariage, elle a consacré un congélateur entier à ces milliers de bouchées dans la grange au fond du jardin.

"C'est le mariage de nos rêves"

Pour la réception, le couple a choisi un corps de ferme que le propriétaire loue occasionnellement 600 euros, un tarif raisonnable mais auquel il aurait fallu ajouter la pose d'un parquet flottant à plus de 1000 euros. Anthony, patron d’une entreprise dans le bâtiment, a donc proposé à ce dernier de couler une dalle à la place. Résultat : le loueur lui a fait cadeau de la location de la salle. Pour les 18 tables et 180 chaises, c'est un ami du père de Marine qui travaille dans l'évènementiel, qui leur prête. Et là encore, les proches ont répondu présents pour le déchargement du camion et la mise en place de la salle de réception à la veille du jour J.

Pour ce grand jour, ni barbier, ni coiffeur, ni maquilleur chez les mariés : pour cette dernière ligne droite aussi, ce sont leurs proches qui font tout. C'est Lucie, la petite sœur de la témoin, étudiante en communication, qui maquille la mariée. "C'est pas mon métier mais c'est vrai que j'adore ça, donc ça me fait très plaisir de faire ça pour son mariage", explique la jeune femme, alors qu'une prestation de maquillage coûte en moyenne 250 euros.

Quid de la robe de mariée ? Là encore, Marine a bénéficié d'un plan imbattable. "Je cherchais une robe d'occasion à la base, pour le côté écoresponsable, car c'est quelque chose qu'on ne met qu'une fois. Et en commençant à chercher, Margaux (la témoin, ndlr) m'a dit 'j'ai une robe : je suis sûre qu'elle va te plaire'", raconte-t-elle, ravie, avant de poursuivre : "en fait c'est la robe qu'elle avait mis le lendemain de son mariage".

À peine la cérémonie terminée, alors que les mariés profitent du vin d'honneur, leurs petits assistants se remettent au travail. Tandis que Patricia, la mère de la mariée, est de retour en cuisine, leurs amis passent au service des 3000 petits fours confectionnés ces derniers mois. C'est à 21h, alors que la fête bat son plein, que les mariés relâchent pleinement la pression. "C'est le mariage de nos rêves", lance Anthony, tandis que Marine renchérit : "c'est au-delà de nos espérances (...) on a réussi à avoir un gros effet waouh en ayant un budget limité pour le nombre de personnes qu'on est".

À titre de repère, chaque année, plus de 400.000 Français se disent oui et le budget total de l'évènement pour 80 invités est de 12.000 euros en moyenne.