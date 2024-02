Pourboires : les astuces pour provoquer ce geste en voie de disparition

Le pourboire est une tradition qui, semble-t-il, se perd. Seul un Français sur trois laisse encore une pièce sur la table. Certains commerçants ont peut-être trouvé la parade.

Merci d’avoir payé. Mais n’auriez-vous pas oublié quelque chose ? Un petit pourboire peut-être ? Voilà un geste que nous faisons de moins en moins. Victime aussi de l’inflation, ils auraient fondu de 80% en dix ans.

Dans un restaurant du centre historique de Lyon (Rhône), on ne dit pas "pourboire", mais "tips", sa traduction anglaise. Et c’est parce que sur ce terrain, les clients anglo-saxons sont champions du monde. "Dans leur culture, ils sont quasiment obligés de laisser un pourboire parce que le serveur est payé avec les pourboires. Donc, quand ils viennent en France, ils nous demandent souvent si le service est compris", explique Camille Dargaud, responsable du restaurant Figlio à Lyon.

Les commerçants sont prêts à tout pour le sauver. Un restaurant, lui, a trouvé la solution. On règle avec son smartphone et le pourboire vous est proposé. C’est une incitation qui marche. Il y a eu plus de 50% de pourboire depuis sa mise en place il y a trois ans. Le pourboire moyen en France est de deux euros.