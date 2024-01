VIDÉO - Pourquoi l'échalote traditionnelle est menacée

Savez-vous reconnaître une échalote authentique ? De plus en plus de variétés d'échalotes hybrides et moins chères arrivent sur le marchés. Les producteurs français s'inquiètent et estiment que les consommateurs sont trompés.

"Il y a tromperie sur la marchandise", estime un client sur un marché. Des oignons vendus sous le nom d'échalotes, forcément, ça énerve. Même couleur ou presque, et même taille. Pourtant, parmi ces échalotes se cachent des oignons. Dans certains supermarchés, ces fausses échalotes sont placées à côté des vraies, comme dans ce rayon filmé dans le reportage en tête de cet article. Pour s'y retrouver, il faut une bonne vue et bien lire l'étiquette. Les vraies échalotes sont dites "traditionnelles" et les fausses, des "échalotes de semis".

L'échalote traditionnelle se plante à la main, bulbe après bulbe et nécessite près de 300 heures de travail par hectare. Celle de semis se sème en graine et demande dix fois moins d'efforts. Ce qui inquiète Adrien Corre, agriculteur. "C'est de la concurrence déloyale. Ces producteurs qui utilisent ces semences surfent sur la notoriété de notre produit traditionnel et nous prennent des parts de marché puisqu'ils arrivent à obtenir des prix plus attractifs en baissant les coûts de production", se plaint-il. Jusqu'à un euro de différence en supermarché.

Cette échalote de semis est un hybride né il y a 25 ans aux Pays-Bas. "Ils ont croisé une échalote avec l'oignon, une plante proche, pour faire une autre variété", explique Eléa Héberlé, biologiste et médiatrice scientifique. Un industriel redoute des conséquences sur toute la filière, qui emploie 3000 personnes dans l'Hexagone. D'autant plus que le nom d'échalote a été validé par l'Europe pour ces oignons hybrides, et ne pourra pas être modifié. "Il faut trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de confusion et que quelqu'un qui veut de l'échalote soit sûr de retrouver son goût, poivré et persistant", plaide Gibert Cadiou. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.