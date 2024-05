Pourquoi la France importe-t-elle autant de poisson ?

La France importe les trois quarts des produits de la mer consommés sur son sol. Un phénomène sur lequel le 20H de TF1 s'est penché.

Le 20H de TF1 est parti, en magasins, à la pêche aux produits de la mer français. Nous avons cherché longtemps, très longtemps. Mais dans nos filets, nous avons surtout pris du cabillaud norvégien, du saumon d’Écosse, ou encore du thon fabriqué au Ghana.

Il s'agit de trois poissons dont les Français raffolent. Mais très peu sont pêchés le long des côtes françaises. Alors, pour satisfaire la demande, la filière doit massivement en importer : trois poissons sur quatre viennent de l’étranger.

Pour produire local, il existe tout de même une option, l’aquaculture. En clair, il s'agit de l’élevage de poissons dans des enclos. Dans une future ferme en Gironde, l'objectif est de produire 10.000 tonnes de poissons par an, soit 3% de la production française de saumons. "On sera sur des bassins de grossissement, qui feront 20 mètres de diamètre, 8 mètres de profondeur", détaille Paul Miliotis, président du conseil d'administration de l'entreprise Pure salmon France, dans le reportage visible en tête de cet article.

L’autre solution pour les consommateurs est de préférer les poissons sauvages français. Moins beaux et parfois moins côtés, ils ont avant tout l’avantage d’être moins chers. "Le saumon d'Écosse, on est à plus de 30 euros le kilo. Et là, on a par exemple un maquereau à moins de 10 euros le kilo, de Bretagne", nous montre Charlène Simon, poissonnière à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

La France est le cinquième pays qui importe le plus de poisson dans le monde : environ 2 millions de tonnes chaque année.