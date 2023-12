VIDÉO - Pourquoi le Nutri-score change sa méthode de calcul ?

Les huiles d'olive, de noix et de colza sont les grandes gagnantes du prochain Nutri-score, avec des notes qui vont passer de C à B. Les nouvelles règles vont-elles dans le bon sens pour les consommateurs ?

Le nouveau nutri-score ne tiendra plus uniquement compte des taux de gras, mais de la qualité de ces gras. Une mesure que les nutritionnistes approuvent totalement. Certaines céréales au chocolat pour le petit-déjeuner des enfants vont, elles, descendre de A à C. Les parents risquent de changer leurs habitudes.

En résumé, les gagnants de janvier seront les huiles et certains fromages. Les perdants, les laits végétaux et les yaourts à boire, désormais classés en boisson sucrée. C'est pourquoi l'une des grande marque de l'agro-alimentaire a retiré son nutri-score pour le remplacer par un autre label européen qui n'est plus nutritionnel, mais écologique.

Les industriels de l'alimentaire le savent, le nutri-score influence vos achats. Les ventes d'un produit classé E peuvent chuter de 2,3%.