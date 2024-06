La saison des fraises bat actuellement son plein. C'est donc le moment d'en profiter, d'autant qu'elles coutent moins cher qu'à l'accoutumée. Le JT de TF1 vous explique pourquoi.

Avec sa forme ronde et sa belle couleur rouge, la fraise est incontournable sur les étals du marché de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique). "C'est extraordinaire. Elle est très très bonne", s'extasie une cliente face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre abonde : "Je confirme : très très bonne".

Cela tombe bien : en ce mois de juin, avec l'abondance de fraises, les prix sont en baisse. Il faut compter en moyenne entre 3 et 5 euros la barquette de 250 grammes pour un fruit local. "C'est raisonnable", savoure une femme interrogée par nos journalistes.

Car avec le retour du soleil depuis quelques jours, les fraises poussent plus vite et sont plus nombreuses. En conséquence, l'offre est plus abondante et les prix baissent.

Sur une exploitation de trois hectares située à La Bernerie-en-Retz, la récolte a commencé tardivement à cause d'un mois de mai froid et pluvieux. "Habituellement, on peut commencer à cueillir aux alentours du 5 mai. Cette année, on a démarré la cueillette aux alentours du 20. On a un décalage de presque trois semaines", détaille Anne-Claire Corbé, arboricultrice.

Vous avez désormais un mois pour profiter de ces prix attractifs et de fraises en quantité.