Les ventes de fer à repasser en nette baisse : pourquoi les Français s'épargnent de plus en plus cette corvée

Les ventes de fer à repasser sont en très nette baisse en France. Et cela ne s'explique pas que par la paresse, comme vous l'explique le JT de TF1.

En quelques années, le fer à repasser est passé de l’appareil indispensable à l’outil quasiment oublié. "J'en ai un qui me sert rarement", s'amuse un passant dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article. Un autre confie s'en servir de manière "exceptionnelle, pour des cérémonies ou ce genre de choses."

Si certains en oublieraient presque le nom, rassurez-vous, le fer à repasser a encore quelques adeptes. "Je trouve que ça fait bien d'être propre sur soi", acquiesce ainsi une jeune femme. D'autres nous confient avoir trouvé la parade : "On met le linge à sécher bien droit. Et ça se défroisse quand on le porte", assure une passante.

9 Français sur 10 en possèdent toujours un

Il semble loin le temps où le repassage était présenté comme une tâche indispensable. Aujourd’hui, l’offre en rayon commence même à baisser, au profit d’une nouvelle star : le défroisseur. "En fait, on n’a pas besoin de table à repasser. Juste en tendant le vêtement, on vient défroisser directement. Donc, ça permet de gagner du temps", explique Pierre Le Saint, chef des ventes au magasin d’électroménager Darty de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Mais la recherche de gain de temps n’est pas le seul facteur qui explique ces nouvelles pratiques. "On a des textiles qui ont évolué, donc qui nécessitent moins de repassage. On a également des technologies dans les lave-linges et les sèche-linges qui permettent d’avoir des vêtements moins froissés", explique Émilie Pin, responsable statistiques et études au Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM).

Pour le moment, les Français sont toutefois encore 9 sur 10 à posséder un fer à repasser chez eux.