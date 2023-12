VIDÉO - Pourquoi les garagistes vous proposent si peu de pièces détachées d'occasion

La loi oblige les garagistes à vous présenter systématiquement deux devis lorsque vous faites remplacer une pièce de votre véhicule, dont l'un intègre des pièces d'occasion. Mais ce choix est loin d'être toujours respecté, ce que le 20H de TF1 a constaté.

Pare-choc, coffre, capot... Un accident et la facture peut vite être très élevée. Une des solutions est de se tourner vers les pièces d'occasion, que les garagistes ont l'obligation de proposer à leurs clients. Mais dans les faits, beaucoup de professionnels ne le font pas.

Pour faire le test, TF1 s'est fait prêter un véhicule accidenté, dont l'arrière est enfoncé. Nos journalistes l'emmènent, en caméra cachée, chez quatre garagistes pour constater quels devis sont proposés. Deux d'entre eux nous proposent tout de suite de l'occasion. Les autres parlent plutôt de pièces neuves. Et lorsqu'on aborde, nous-mêmes, le sujet, le carrossier ne nous encourage pas vraiment. "Ça demande une petite intendance quand ça arrive : est-ce que c'est la bonne [pièce], est-ce qu'elle n'est pas cassée ?", répond ainsi l'un des professionnels.

Pour comprendre, un patron de Mérignac (Gironde) nous emmène dans ses ateliers de réparation. Il nous montre un hayon d'occasion qui coûte 250 euros, soit deux fois moins cher que la pièce neuve. Mais pour le garagiste, c'est beaucoup moins rentable. "Il faut qu'on enlève la vitre, et à l'intérieur qu'on enlève le moteur d'essuie-glace (...). Une pièce comme ça, on peut y passer 1 heure ou 1 heure et demie. C'est du temps qu'on ne peut pas répercuter sur le client, sur la compagnie d'assurance. Pour nous, ce n'est pas gagnant", nous explique Benoit Carpentier, directeur du garage CAP services.

Installer les pièces prend du temps, et les trouver est également plus difficile. Et le problème se répète pour d'autres véhicules. Lorsque les pièces ne sont pas disponibles aux alentours, il faut chercher plus loin. "Si on doit élargir au niveau national, il faut chercher, envoyer des mails, on n'a pas la réponse immédiatement. Et si par bonheur on en trouve une, ça peut être à Strasbourg, et dans ce cas on n'aura pas la pièce en 24 heures. Alors que si c'est une pièce neuve, on l'a pour le lendemain", poursuit ce patron d'un garage. Et d'ajouter : "Si ça retarde le chantier, oui c'est compliqué. Le client n'a pas sa voiture, et ça nous fait une voiture en stand-by dans l'atelier, qui prend de la place."

La voiture est achetée 140 euros en moyenne aux assurances

Si trouver des pièces est aussi compliqué, c'est parce que près de la moitié des centres qui traitent des véhicules hors d'usage, c'est-à-dire des casses automobiles, ne récupèrent pas les pièces. Car le travail est long, fastidieux, et demande beaucoup de personnel.

Dans une casse de Rauzan (Gironde) où le 20H de TF1 s'est rendu, les véhicules doivent passer par cinq points de contrôle différents. En moyenne, 15 pièces sont récupérées sur chaque véhicule. Mais il faut tout démonter, dépolluer la voiture - par exemple en vidant le réservoir de carburant -, nettoyer, et finalement prendre des photos des pièces réutilisables. "Entre le début de l'expertise du véhicule et l'arrivée de la pièce en stock, il va se passer un délai d'environ 1 heure et demie", précise Jean-Baptiste Dubourg, directeur général de Dubourg Automobiles.

Lorsque le véhicule est considérablement endommagé, il est difficile de couvrir les frais de tout le processus : la voiture est achetée 140 euros en moyenne aux assurances, puis il faut payer le transport, les démarches administratives et la main d'œuvre. Une activité peu rentable aujourd'hui mais qui pourrait bientôt l'être si le marché continue de se développer. "Plus on traitera de véhicules hors d'usage, plus on pourra diffuser de pièces de réemploi, et plus on arrivera, sur le volume, à rattraper la rentabilité", poursuit Jean-Baptiste Dubourg.

Pour vendre davantage de pièces, la casse de ce patron a investi 200.000 euros dans un tout nouveau site internet pour 2024. Le but est de mieux référencer le stock pour faciliter les recherches en ligne. Ce type d'investissement pourrait se répercuter sur les prix, mais avec des pièces neuves toujours plus chères (+22% en 2022), l'économie réalisée par le client restera intéressante.