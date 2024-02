VIDÉO - Négociation des prix dans la grande distribution : quel bilan en magasins ?

Après d'âpres négociations, les grandes surfaces et les industriels ont fixé le prix de milliers de produits. De nombreuses baisses étaient annoncées. Qu'en est-il réellement ?

À la sortie d'un supermarché dans l'Essonne, certains ont beau scruter leur ticket de caisse, pour l’instant les baisses de prix ne sautent pas aux yeux. "Il doit y avoir à mon avis une petite augmentation d'un côté et une petite baisse de l'autre", relève fataliste une consommatrice, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. "Je ne constate pas pour l'instant de baisse flagrante", tranche un père de famille. Tandis qu'une étudiante aimerait "que ça arrive plus vite". Aller plus vite, c’était pourtant la promesse du gouvernement, en accélérant les négociations commerciales cette année.

Sur 35 produits, 25 n’ont pas changé de tarif

Le JT de TF1 a voulu en avoir le cœur net en relevant les prix dans deux hypermarchés, une fois début janvier, puis ce mercredi 28 février. Résultat, sur 35 produits, 25 n’ont pas changé de tarif. C’est le cas au rayon pâtes : malgré la chute du cours du blé, le paquet reste à 1,05 euro. Parmi les dix autres références, une seule bonne surprise : une pâte à tartiner perd 22 centimes et repasse sous les 3 euros. Pour le reste, il faut avoir l'œil. Moins 8 centimes pour un produit de nettoyage, et même moins 1 centime pour le maïs. Et cela ne rassure personne. "Si c'est pour sortir avec 1 euro de moins sur un caddie de 200 euros, bof", déplore un retraité.

Alors, pourquoi les prix ne baissent-ils pas plus que cela ? D’abord, parce que pour la grande distribution, c’est trop tôt. Changer toutes les étiquettes et vider les stocks, cela prend du temps. Deuxième raison : à l’issue des négociations, 60 contrats n’étaient pas encore signés. Certaines discussions sont même toujours en cours. Enfin, plusieurs distributeurs se satisfont de cette stabilité des prix. "Les dernières négociations commerciales ont stabilisé l'augmentation de 2 à 3% sur l'alimentaire", relève dans un communiqué Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires.

Dans le bras de fer qui les oppose à la grande distribution, les industriels estiment en tout cas avoir fait le maximum. "On a fait notre job, on a survécu, on a absorbé les effets de très forte inflation et maintenant, on peut de nouveau proposer des prix à nos clients distributeurs stables. Après, c'est eux qui doivent gérer les prix en euros", souligne Jean-Philippe André, président de l'Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA). Une chose semble désormais certaine : les tarifs ne reviendront jamais au niveau de 2019.