Pouvoir d'achat : les prix ont-ils vraiment baissé en juillet ?

Des données publiées ce mercredi 26 juillet par le panéliste Circana sont là pour corroborer le constat fait par certains dans les rayons. Dans le détail, les prix alimentaires ont ainsi légèrement progressé (de 0,2%) entre juin et juillet. Pourtant, en comparaison avec juillet 2022, la hausse des tarifs des produits de grande consommation ralentit : elle atteint 13,6 % d'augmentation contre 15,1 % sur un an en juin. En d'autres termes, les prix continuent d'augmenter, mais moins vite.

"Nous ne sommes pas sortis des prix élevés, car l’inflation à deux ans, elle, continue de progresser : en cumulant les hausses de juillet 2022 (+ 6,7%) et de juillet 2023 (+ 13,6%), les prix ont augmenté en moyenne de 21,2% sur deux ans, et c’est bien cela que vivent les Français au quotidien", analyse pour Le Monde Emily Mayer, directrice des études chez Circana. Et de poursuivre : "La stabilité des prix depuis deux mois est donc positive, mais elle ne change pas la donne au moment de passer en caisse".