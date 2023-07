VIDÉO - Pommes de terre, oignons, fraises... Ces fruits et légumes dont le prix a explosé en un an

"Manger cinq fruits et légumes par jour". Derrière le slogan et les préconisations officielles du Plan national nutrition santé (PNNS), les consommateurs font face à une réalité financière illustrée ce mercredi 26 juillet par Familles rurales. Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont ainsi flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023, soit 3,5 fois plus que la hausse générale des prix, selon par l'association de défense des consommateurs, qui publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante. Dans le détail, le prix du panier de fruits a augmenté de 14% en conventionnel et de 8% en bio, celui du panier de légumes de 17% en conventionnel et 15% en bio.

Pour arriver à ces conclusions, des bénévoles de l'association ont effectué des relevés de prix dans différents types de commerces, hypermarchés, supermarchés, discounters et spécialistes bio. Au total, 114 relevés des prix de 9 fruits et 10 légumes ont été réalisés du 7 au 21 juin dans 39 départements.