Pouvoir d'achat : le boom des braderies de magasins d'usine

À Roubaix, un autre endroit est aussi considéré comme une solution anti-inflation : ce sont des magasins d’usine qui proposent des vêtements de collections précédentes, 30 à 70% moins chers. "Tout coute cher, et du coup il faut faire attention et trouver les bonnes affaires pour se faire plaisir quand même et acheter ce qu'il faut pour les enfants", réagit une maman qui vient de dépenser 100 euros pour habiller ses deux enfants.

La fréquentation de ces magasins a augmenté de 5% par rapport à 2019, avant Covid. La clientèle, elle, est aussi plus diverse, comme l'explique Christophe Goret, responsable chez McArthurGlen : "On touche des classes moyennes mais aussi des classes aisées. On a toujours été perçus comme une solution anti-crise." Un succès qui pourrait ne pas se démentir à l'avenir, puisque le responsable s’attend à voir la croissance grimper encore davantage pour le reste de l’année.