VIDÉO - Pouvoir d'achat : électricité, médicaments... Fortes hausses en vue

Emmanuel Macron était très attendu sur la question du pouvoir d'achat lors de sa conférence de presse mardi. S'il n'a pas fait d'annonce précise, il confirme deux hausses. Les tarifs de l'électricité vont augmenter dès le 1er février et la franchise sur les médicaments et les actes médicaux va être doublée.

En ce début d'année 2024, il va falloir payer. Au 1er février, il y aura une hausse du prix de l'électricité. Avec la fin du bouclier tarifaire, le tarif réglementé pourrait augmenter jusqu'à 10%. "C'est un coup dur, tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas, ça devient extrêmement complexe", réagit un homme dans la rue. "Il y a eu un bouclier tarifaire, donc à un moment, il faut retomber sur ses pieds", tempère une passante. Une augmentation qui est assumée par la majorité. Le bouclier gaz et électricité a déjà coûté 40 milliards d'euros à l'État.

Autre hausse, le doublement de la franchise sur les médicaments prescrits. Jusqu'ici, un patient devait payer 50 centimes par boîte. À l'avenir, ce sera 1 €. Il n'y a pas de date de mise en œuvre, mais les malades atteints d'une affection de longue durée ne paieront pas plus de 50 € par an. "Je comprends que c'est pour faire des économies, mais je connais des Français qui n'ont pas de médecin et qui vont déclencher des cancers ou des maladies graves, car ils ne savent pas à qui s'adresser", dénonce Christine Engrand, députée du Rassemblement national du Pas-de-Calais. Tandis qu'Eric Coquerel (LFI) estime que "ce n'est pas le moment, ça va amputer encore le pouvoir d'achat des Français, donc la consommation populaire, donc ce n'est même pas bon pour l'économie."

Seule bonne nouvelle : une baisse d'impôts. Les classes moyennes sont concernées. Deux milliards sont annoncés par le président pour 2025 sans plus de détails. Impôt sur le revenu ou baisse des cotisations sociales, à ce stade, rien n'est tranché.