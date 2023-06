VIDÉO - Supermarchés : que valent vraiment les applis de remise différée ?

Nous vérifions avec des boites de maïs : l'application offre bien 50 centimes de remise, mais en regardant bien, il faudra prendre deux lots de trois boites. "On se fait piéger une fois, ensuite on fait attention. Ça m'est arrivé", sourit notre habituée, dans le reportage visible en tête de cet article.

Ces applications promettent à ses utilisateurs 6% d'économies en moyenne. Pourtant, les avis en magasin sont partagés. "Ça fait faire des économies", assure une consommatrice. Un homme, lui, est plus nuancé : "Ça peut aussi pousser à la surconsommation parce que du coup on a tendance à acheter davantage pour récupérer plus d'argent."