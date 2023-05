VIDÉO - Surgelés : coup de chaud sur les prix

Dans les rayons des supermarchés, s'il y a bien une chose qui n'a pas fondu, c'est le prix des surgelés. "Tout augmente de toute façon, on a l'habitude maintenant, il faut faire avec", lâche, en haussant les épaules, un client interrogé par TF1 dans le reportage ci-dessus. Pour lui et sa compagne, faire avec, cela signifie moins d'achats et une attention particulière pour les promotions.

Dans le détail, au rayon surgelés, le prix de la viande a augmenté de 30% en un an, les plats préparés de 20%, et les légumes de près de 19%. Cette flambée des prix s'explique par des matières premières toujours plus coûteuses, mais surtout par l'augmentation du coût de l'énergie. "Cette énergie, elle est dans les magasins, elle est dans la chambre froide, et elle est dans les camions, puisqu'il faut garder une température inférieure à moins 18 degrés", souligne Régine Vanheems, spécialiste du commerce à l'université Jean Moulin Lyon 3.