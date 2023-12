VIDÉO - Préparatifs de Noël : dernière ligne droite au sprint pour les retardataires

Faites-vous partie des retardataires du 24 décembre qui ne sont jamais aussi efficaces qu'au dernier moment pour faire leurs achats ? Sachez que ce dimanche, la plupart des magasins sont ouverts. Le JT de TF1 a suivi quelques champions de la dernière minute dans leurs derniers achats.

Anna est venue tôt ce dimanche matin à la recherche d’un cadeau pour sa petite fille. "J'ai pris le petit couffin pour qu'elle le porte à la main. Et puis je cherchais la petite poupée qui allait avec", raconte-t-elle dans le reportage du JT de 13H en tête de cet article. Achats de dernière minute aussi pour Dominique. Mais là, le choix s'avère difficile. "Peut-être un puzzle pour ma petite fille qui a deux ans. Et puis sinon, on va continuer d'aller voir dans les autres magasins", résume-t-elle au micro de TF1.

Quant à Virginie et Ludovic, ils s’y étaient pourtant pris à l’avance, mais il y a des cadeaux plus difficiles à trouver que d’autres. "On a fait plusieurs enseignes et ils étaient en rupture de stock sur ce modèle, donc, ça a été difficile de le trouver. Et comme le petit garçon à qui on l'offre y tenait particulièrement, pour lui faire plaisir, on a vraiment voulu le trouver", expliquent-ils.

Deux tiers des Français admettent s'y prendre au dernier moment

Qui dit cadeaux de dernière minute dit aussi emballage express. Pour cela, les clients peuvent de ce magasin de jouets compter sur Jenny, la reine du papier-cadeau. "La reine, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'habitude. C'est-à-dire, on est sur une période où on est entre 6 à 10 cadeaux par minute, à peu près", détaille-t-elle.

L’enseigne La Grande Récré atteint ce dimanche jusqu’à 1500 clients. Alors, pour suivre la cadence, l’équipe est renforcée. "Aujourd’hui, il y a tout l’effectif du magasin, donc les saisonniers plus les permanents. Ça représente, et je n’ai pas fait exprès, 24 personnes le 24 décembre", affirme Jessica Derouler, responsable du magasin de Paris 15ᵉ.

Pour trouver le tout dernier cadeau, il y a les magasins, tous ouverts aujourd’hui, et les marchés de Noël. "Mon beau-frère aura droit à une belle écharpe en alpaga. Comme cadeau de dernière minute, c'est plutôt sympathique", espère un client. Être adulte, c'est aussi savoir compter sur soi-même. "Je suis venu acheter mon propre cadeau, une PS5", se réjouit un autre passant. Ce ne seront pas les seuls retardataires aujourd'hui. Deux tiers des Français admettent s'y prendre au dernier moment pour finaliser leurs cadeaux.