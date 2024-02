VIDÉO - Prêt-à-porter : pourquoi les soldes ne font plus recette ?

Trois jours après la fin des soldes d'hiver, le chiffre d'affaires est à nouveau en baisse pour les commerces indépendants. Ceux-ci font deux constats clairs : les consommateurs achètent moins dans les magasins, et moins de vêtements neufs. Le 20H de TF1 s'est interrogé sur le phénomène : pourquoi les soldes sont-elles boudées ?

À la question : "Est-ce que vous avez fait les soldes cette année ?", notre équipe a reçu pour réponse une majorité de "non". Les soldes n'ont décidément plus la cote. Pour ceux d'hiver, les ventes ont chuté jusqu'à moins 30%, par rapport à l'année 2023.

Crise sanitaire et télétravail

Une partie de l'explication viendrait des nombreuses promotions hors périodes de soldes, qui déroutent le client. L'autre bouleversement, ce sont les ventes en ligne, qui représentent désormais 20% du marché de l'habillement. Dans sa boutique "Remake", Babeth Stano l'a bien remarqué, comme elle l'explique dans le reportage du 20H en tête de cet article. Les usages ont changé, surtout depuis la crise sanitaire et le télétravail. Ceux qui travaillent chez eux achètent en ligne, et sont livrés à domicile. Et ceux qui se déplacent encore en boutique choisissent de plus en plus la seconde main.

C'est ce qu'on a pu constater dans la friperie "Urban Vintage", à Paris. Le vêtement d'occasion est réputé plus durable. Avant, il était réservé à une clientèle d'initiés. C'est terminé : en 2023, plus d'un Français sur deux a acheté au moins un habit de seconde main. Le marché de l'occasion rencontre un tel succès que les soldes classiques en pâtissent. Les seuls secteurs du neuf à résister sont la mode à très bas prix, et le vêtement de luxe.