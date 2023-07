VIDÉO - Pourquoi certains Français se ruent sur le bois de chauffage en plein été

Outre la hausse du prix du stère, les Français qui se chauffent avec une cheminée ou un poêle à granulés redoutent également pour certains que l'offre ne suive pas face à une demande de plus en plus importante. C'est le cas de Gaëlle qui d'habitude passe commande en automne, mais a décidé d'anticiper cette année pour "pouvoir peut-être éviter un flux de commande en septembre-octobre et de n'être pas livrée en temps et en heure".

Face à ces deux facteurs cumulés, les fournisseurs sont pris d'assaut et leurs machines tournent à plein régime en plein mois de juillet. En témoigne le carnet de commandes de Pascal Bouillard, gérant de Bouillard bois à Ranville (Calvados), déjà rempli jusqu'en septembre. "On est plein, on ne chôme pas", illustre celui qui honore pas moins de cinq livraisons sur une matinée dans le secteur.