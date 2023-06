VIDÉO - Prix de la bière : les coûts augmentent, les brasseurs trinquent

La hausse des prix n'épargne pas non plus les industriels de la bière. "Une tonne de malt, qu'on achetait environ 350 euros en 2021, on la paye plus de 600 euros en 2023, c'est considérable, c'est 100% de hausse", déplore Pierre Marchica, directeur général de la "Brasserie 3 Monts" dans le Nord, qui produit près de 15 millions de litres par an.

Et au comptoir, les consommateurs en payent mécaniquement le prix. "Je trouve que c'est déja trop cher maintenant, donc si ça augmente encore on ne pourra plus sortir boire un coup au bistrot", redoute l'un d'entre eux. "On sera obligé de s'y plier comme tout le monde", estime un autre.