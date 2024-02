Prix des carburants : une hausse de dix centimes en un mois

Le prix du gasoil comme du sans-plomb 95 dépasse à nouveau la barre du 1,80 euro le litre, soit dix centimes de plus en un mois. Comment expliquer cette hausse à la pompe ? Celle-ci risque-t-elle de durer ?

Les vacances se terminent pour Estelle avec un goût amer. "On réfléchit à deux fois avant de prendre la voiture. Quand il faut mettre un plein d'essence à 120 euros, c'est devenu un luxe", se plaint-elle. Depuis le début de l'année, le prix au litre du carburant augmente : 10 centimes de plus pour le gasoil et 7 centimes pour le sans-plomb. Les tarifs avoisinent 1,80 euro dans l'une des stations visitées par l'équipe du JT et atteignent presque deux euros dans une autre.

Comment expliquer une hausse des prix si rapide ? La raison principale est la crainte de blocages dans l'acheminement du pétrole au Moyen-Orient. "Quand il y a des zones en tension, il y a des voix logistiques qui peuvent être bloquées", souligne Salomée Ruel, professeure en management logistique d'Excelia Business School. Selon cette spécialiste, les prix du carburant risquent encore d'augmenter dans les semaines à venir.