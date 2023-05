Prix du carburant : moins cher que l'essence, le diesel redevient une bonne affaire

C'est la troisième semaine de baisse consécutive pour l'essence et la septième semaine pour le diesel. Ces bonnes nouvelles ne sautent pas aux yeux quand on fait le plein. Certains constatent tout de même cette baisse de prix. C’est le cas de Daniel. La dernière fois qu'il a fait le plein de sans-plomb 95, il était à plus de 2 euros le litre. Mais en ce moment, c'est à 1,89 euro. Il réalise qu'il y a près de 12 centimes d'écart.