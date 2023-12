Contrôle technique : dans quels départements paie-t-on le plus et le moins cher ?

Rendez-vous incontournable tous les deux ans, le contrôle technique représente un budget non négligeable. Mais tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne selon l'endroit où ils habitent. TF1 fait le point sur les départements les plus et les moins chers.

Pour les automobilistes, le rendez-vous est incontournable : le contrôle technique est une obligation tous les deux ans, dont il est difficile d'estimer le prix. Dans le centre strasbourgeois où notre équipe se rend dans la vidéo ci-dessus, le tarif pour une voiture essence ou diesel est de 89 euros tout compris. Et pour certains, c'est la douche froide. "C'est abusé, c'est vraiment cher ! C'est 20 euros plus cher qu'il y a deux ans", confie un automobiliste désabusé.

Le département du Bas-Rhin ne figure pourtant pas tout en haut de la liste des départements les plus chers, révèle l'entreprise Simplauto dans son baromètre* publié ce mardi 12 décembre.

On y apprend que la Haute-Savoie (99,46 €), la Corse-du-Sud (94,57 €), la Savoie (90,84 €), Paris (90,39 €) et les Alpes-Maritimes (90,29 €) occupent les 5 premières places du classement. En Haute-Savoie, les prix sont même 25% plus chers que la moyenne nationale, établie à 79,52 € pour un véhicule essence ou diesel.

À l'inverse, le Cantal (72,88 €), le Loiret (70,78 €), la Loire (70,46 €), l'Ariège (70,13 €) et la Moselle (69,57 €) sont les départements les plus attractifs où faire réviser sa voiture.

"La campagne aura tendance à être moins chère qu'une grande métropole. Le prix des loyers y est au moins trois fois moins cher, les salaires des contrôleurs varient également", décrypte pour TF1 Valentin Fassler, gérant d'un centre de contrôle technique Autocontrol à Strasbourg (Bas-Rhin).

Certaines disparités existent aussi en fonction du type de véhicule de chaque automobiliste. Ainsi, faire réviser un 4x4 coutera en moyenne plus cher (84 €) que pour un véhicule utilitaire (83,20 €) ou pour un véhicule de collection (79,91 €).

Le type de moteur, là encore, entraine des différences : dans son baromètre, Simplauto a établi que le contrôle technique d'une voiture électrique sera légèrement plus cher (86,44 € en moyenne) que celui d'une hybride (86,06 €), tandis que le prix à prévoir pour un véhicule GPL s'envolera (94,85 €).

Une faible hausse des prix entre 2022 et 2023

Mickael Barbosa, fondateur de Simplauto.com, explique néanmoins à TF1 qu'il existe des moyens de payer moins cher, peu importe le département ou les types de véhicule et de moteur : "Il y a des plateformes qui vous permettent d'avoir des créneaux à des tarifs moins chers. Souvent, il s'agit de créneau de dernière minute, plus difficiles à remplir, sur lesquels les centres de contrôle technique vont proposer des remises".

Notons enfin que le prix moyen (79,52 €) n'a augmenté que de 1,2% entre 2022 et 2023. Une stagnation bienvenue, alors que les tarifs avaient flambé après mai 2018 et la réforme du contrôle technique.

Méthodologie : l'étude porte sur plus de 5506 centres, soit un échantillon de 86% des centres recensés en France. Les prix retenus ne prennent en compte aucune réduction. Cette étude présente des résultats soumis aux marges d’erreur inhérentes aux lois statistiques, ainsi qu’aux marges d’erreur inhérentes aux relevés de prix erronés, aussi marginaux soient-ils.