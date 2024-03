Électricité : pourquoi les prix baissent... mais pas vos factures

La production d'électricité est au plus haut depuis deux ans en France, les prix de gros au plus bas depuis trois ans. Mais la hausse des taxes fait augmenter les prix pour les particuliers. Une situation qui peut inciter à changer de fournisseur.

Tous l'ont remarqué. Leur facture d'électricité a augmenté en février 2024, entre 20 et 30 euros de plus par mois, pour Philippe et Marie-Stella. "En tout cas, ça nous a sensibilisés au fait de ne pas laisser les lumières allumées...", réagit cette dernière. Cette hausse peut être difficile à comprendre quand on regarde la courbe du prix de l'électricité sur les marchés. Après avoir grimpé au printemps 2021, elle est redescendue très bas. On retrouve aujourd'hui les prix d'avant-crise.

C'est logique : le parc nucléaire français n'a jamais autant produit d'électricité depuis deux ans. Les problèmes de corrosion découverts fin 2021 sont presque résolus. Quarante des 58 réacteurs tournent à plein régime.

Alors, comment expliquer que nos factures grimpent ? La première raison, c'est qu'une taxe fait son retour. Sur la consommation annuelle moyenne d'un foyer français, cette taxe n'était que de 15 euros par an. Avec la fin du bouclier tarifaire, elle vient de passer à 315 euros par an.

L'autre raison, c'est vous, ou plutôt votre tendance à garder des années le même fournisseur d'électricité. Vous voulez payer moins cher ? Faites jouer la concurrence. "C'est la première fois depuis l'ouverture du marché à la concurrence qu'on a une telle différence entre des offres de marché, qui sont à moins 20%, et le tarif réglementé d'EDF", explique Sylvain Le Fahler, cofondateur d'Hello Watt.

Et des offres moins chères, il y en a des dizaines. Certaines proposent même des prix bloqués sur un, deux ou trois ans. Petit rappel : changer de fournisseur, c'est possible à n'importe quel moment et en quelques clics sur internet.