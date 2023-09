Produits d'été : ils jouent les prolongations avec les fortes chaleurs de septembre

On a envie de prolonger un parfum d'été en aménageant aussi son jardin. Transats et parasols sont encore exposés, dans le magasin "Jardiland". Chaque année en septembre, le chiffre d'affaires des produits d'été augmente un peu plus. Les clients ont envie de se faire plaisir à la rentrée. L'épisode de chaleur devrait durer encore au moins une semaine.