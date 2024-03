VIDÉO - Promos et cadeaux : ces enseignes qui chouchoutent leurs clients le jour de leur anniversaire

De nombreuses marques proposent des avantages à leurs clients le jour de leur anniversaire. Ces opérations promotionnelles ont pour but de les fidéliser et de leur vendre davantage de produits à terme. Pour ces enseignes, ces opérations sont souvent une réussite au niveau commercial.

Evelyne fête ses 64 ans. Elle n’a pas choisi au hasard de se rendre dans la boulangerie Ange de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise). Cette retraitée repart en effet avec une tarte au citron meringuée sans avoir déboursé un seul centime, alors que ce gâteau pour six personnes coûte normalement 10,90 euros. Evelyne a pu obtenir cette pâtisserie d’anniversaire grâce à sa carte de fidélité. De nombreux autres clients de cette boulangerie profitent comme elle de ce bon plan. Fabien Fermeaux, franchisé au sein de la boulangerie, a fait ses calculs : plus de cent tartes sont offertes chaque mois aux clients le jour de leur anniversaire, autrement dit plus de 1000 par an.

Des dizaines d’enseignes, la plupart du temps des grandes marques, font des cadeaux similaires. Le 20H de TF1 a fait le test : il est possible de récupérer de nombreux produits sans rien dépenser. Une tarte, du champagne, du jus d’orange, du café, un parfum, des produits de beauté, une place de cinéma ou encore une petite plante : la valeur totale de ces cadeaux atteint 72 euros.

Les enfants eux aussi concernés

Si les marques s’intéressent à ce jour si particulier dans la vie d’une personne, c’est évidemment dans un but non désintéressé : fidéliser leurs clients. "Il est important pour elles de s’associer aux émotions très positives que représente l’anniversaire afin d’essayer de tisser un lien avec le consommateur. Ainsi, au moment où il aura besoin et envie de faire un achat, il pensera à cette marque-là", décrypte Mathilde Aubinaud, enseignante en communication et co-auteure de Écriture stratégique (éditions Studyrama).

Dans une enseigne de parfumerie visitée par TF1, le client qui souhaite obtenir gratuitement un flacon à 10,95 euros le jour de son anniversaire doit au préalable être inscrit dans le fichier client, donc avoir livré ses coordonnées personnelles ; mais aussi avoir déjà effectué un achat au cours de l’année. Cette offre commerciale fonctionne : un client qui profite de son cadeau d’anniversaire dépense en moyenne dans l’année 15 euros de plus qu’un simple visiteur.

Un salon de coiffure visité par TF1 offre quant à lui 15% de réduction à ses clients durant leur mois d’anniversaire. De quoi les pousser à faire une coupe, même sans en avoir vraiment besoin. Là encore, cette opération est une réussite au niveau commercial : un client sur trois utilise cette promotion. Les enfants sont également concernés par ces opérations : plusieurs enseignes, notamment dans le prêt-à-porter, leur offrent des cadeaux pour leur anniversaire.