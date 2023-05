VIDÉO - Promotions, paniers anti-inflation... Arrivez-vous à vous y retrouver ?

Les enseignes n'ont pas voulu nous recevoir. Alors, nous avons fait nos courses en caméra discrète, ce lundi 15 mai au matin. Premier constat : des affiches vantant les promotions sont partout, dans chaque rayon. Nous avons eu du mal à nous y retrouver, et vous ? "Impossible ! Et pourtant, j’ai fait des études", s'amuse un consommateur face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "On ne sait même plus quoi regarder, à quoi s'en tenir vraiment", abonde une autre. Un homme poursuit : "C'est trop mélangé, (...) les articles sont mal étiquetés".