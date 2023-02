VIDÉO - Prospectus papiers : les promotions migrent vers les smartphones

Dans le magasin visité par notre équipe, on ne trouve plus de prospectus ni en caisse, ni dans les rayons. Les clients n'en ont pas n'ont plus reçu dans leurs boîtes aux lettres de ses clients. Finis les prospectus papier, avec leurs traditionnels bons d’achat à découper suivant les pointillés.

Pour accéder aux promotions, il faut désormais scanner un QR code avec son téléphone. "Je fais mon marché parmi les promotions qu'il y a dans l'appli", témoigne une cliente dans le reportage de TF1 ci-dessus, rodée à l'utilisation de l'application depuis une quinzaine de jours. Les consommateurs y retrouvent leurs coupons de réduction et tous les produits en promo dans ce magasin.