VIDÉO - Publicité en ligne : les arnaqueurs se mettent à l'intelligence artificielle

Un ensemble de sport jamais livré, une paire de baskets dépareillée, ou encore un écouteur sur deux dans le colis reçu. Toutes les personnes que l'on voit réagir dans le reportage de TF1 en tête de cet article, se sont fait avoir par une publicité frauduleuse, sur les réseaux sociaux. Elles renvoient sur des plateformes de plus en plus travaillées, et qui semblent crédibles au premier regard, avec de nombreux commentaires élogieux.