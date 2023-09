Pubs comparatives des grandes surfaces : qui est vraiment la moins chère ?

De la télévision à la radio en passant par les catalogues, chaque grande enseigne fait la même promesse aux consommateurs : c'est elle "la moins chère". C'est notamment le cas de Lidl qui, dans sa dernière campagne, se vante d'avoir des prix plus bas que chez Leclerc, habitué à ce type de publicité, et les autres.

Dans la vidéo en tête de cet article, une équipe de TF1 y regarde de plus près, et le résultat est plus nuancé qu'annoncé. Si c'est vrai pour un paquet de petits pains grillés par exemple, ça ne l'est pas en revanche pour une barquette de lasagnes, qui s'avère être au même prix chez Lidl que chez Leclerc. Ça l'est encore moins pour l'une des pâtes à tartiner en rayon, qui revient plus cher au kilo que chez le célèbre concurrent.