VIDÉO - Pulls en cachemire : comment leur donner une deuxième vie ?

La boutique Maglieria Pregiata met en vente des pulls et écharpes 100% cachemire, tous recyclés. Pour redonner vie à ce tissu, prière de se rendre à Prato, berceau du textile en Italie. Depuis des années, dans la banlieue industrielle, on recycle des tonnes de vêtements usagés. Dans un atelier, on les trie par couleurs, puis on inspecte les produits sans défaut, à l'aide d'une lumière surpuissante, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.