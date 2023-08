VIDÉO - QR code : comment il s'impose dans notre quotidien

Il est impossible de ne pas le remarquer à l’entrée du supermarché de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Dans les rayons, il côtoie de plus en plus le traditionnel code barre sur nos produits et commence déjà à le remplacer. Pourquoi ? Le code-barres contient 13 caractères tandis que le QR code peut en compter plus de 7000. De quoi stocker beaucoup plus d’informations. En caisse, le produit non conforme pourrait être directement identifié grâce au QR code. De quoi faciliter le travail des grandes surfaces lors de campagnes de rappel.