Protéines, sel, sucre... Quels seront les perdants et les gagnants du nouveau Nutri-score ?

Le nouveau mode de calcul du Nutri-score entrera en vigueur au début de l'année 2024. Certains produits vont donc voir leur note changer, s'améliorer, ou au contraire, se dégrader. Cette note de A à E évalue la qualité nutritionnelle des aliments.

Dans les rayons des supermarchés, on trouve désormais le Nutri-score sur la plupart des emballages. C'est même devenu un critère incontournable au moment de faire ses courses. "C'est mieux de prendre celui qui est "A" puisque de toute façon, c'est meilleur pour la santé", souligne ainsi une retraitée dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Les consommateurs sont d'ailleurs conscients de l'importance de son affichage sur les produits alimentaires. "Ça me semble très important de l'afficher justement pour informer et rassurer les consommateurs", assure une mère de famille.

Ça va devenir plus sévère vis-à-vis des protéines et des fibres (...) Et ça va devenir aussi plus sévère vis-à-vis du sucre et du sel Elsa Abdoun, journaliste à l'UFC-Que Choisir

Oui mais voilà, à partir du début de l'année 2024, le mode de calcul des notes de chaque produit va changer et se durcir. "Globalement, il va y avoir plus de perdants que de gagnants. Ça va devenir plus sévère vis-à-vis des protéines et des fibres, c'est-à-dire qu'il faudra en posséder plus pour avoir des bons points. Et ça va devenir aussi plus sévère vis-à-vis du sucre et du sel", explique Elsa Abdoun, journaliste spécialiste de l'alimentation et de la santé à l'UFC-Que Choisir.

Plusieurs produits vont donc voir leurs notes dégringoler. C'est le cas par exemple des céréales du petit-déjeuner dont le score pourrait parfois baisser de deux niveaux passant de "A" à "C". C'est la même chose pour les laits végétaux qui pourraient atteindre le bas du classement avec un "E". Les industriels et les distributeurs vont-ils alors continuer d'afficher leur Nutri-score ? Rien n'est moins sûr. Quelques marques ont d'ailleurs déjà préféré le retirer ou bien le remplacer par un autre label très ressemblant, le Planet Score, dont les critères n'ont pourtant rien à voir.

C'est le cas notamment de Bjorg. Selon la directrice de la communication, Emilie Lowenbach, "c'est un affichage qui rend transparent l'impact de nos choix alimentaires sur les pesticides, le climat et la biodiversité", affirme-t-elle. C'est certes une indication sur le respect de l'environnement mais plus sur la qualité nutritionnelle du produit. Pas de risque alors d'afficher une mauvaise note quand le nouveau barème du Nutri-score sera effectif.

Ces lettres ont leur importance. Un seul produit "E", c'est en effet une baisse des ventes de 2,3 % en moyenne. Alors que vont faire les marques ? Jusqu'ici, beaucoup préfèrent ne pas s'exprimer sur la question. L'enseigne Carrefour a tout de même assuré à TF1 ne pas vouloir voir disparaître le Nutri-score. "Nous continuerons à maintenir son affichage sur les produits de nos marques propres", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Si le Nutri-score n'est pas obligatoire sur les emballages, vous pourrez toujours le consulter sur le site internet de certains distributeurs, tout comme sur les applications nutritionnelles.