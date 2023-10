VIDÉO - Qui fait les meilleures frites ? Un Français désigné champion du monde

Ils ont une heure et dix minutes devant eux, pas une seconde de plus, pour tenter de devenir les "champions du monde de la frite", lors de la compétition organisée à Arras (Pas-de-Calais). C'est une lutte acharnée entre restaurateurs professionnels ou amateurs venus du monde entier, face à une foule de supporters motivés, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article. Certains sont venus soutenir leur équipe, comme ceux de Berthen (Nord), arrivés à l'aube dans des bus spécialement affrétés par leur village, dont deux habitants sont candidats au titre.