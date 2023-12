VIDÉO - Réduction des emballages : des "éco-recharges" moins polluantes, mais hors de prix

Dans nos habitudes de consommation, la réduction des emballages commence à faire son chemin. Certains produits se vendent sous forme de recharge... sauf que ces doses coûtent souvent plus cher que les flacons d'origine.

Produits d'hygiène, d'entretien, ou alimentaires, les éco-recharges sont devenues des incontournables dans notre consommation, et font désormais partie de notre quotidien. "C'est plus facile à stocker, pour moi c'est plus pratique", explique une acheteuse dans le reportage de TF1 ci-dessus. "C'est marqué moins de plastique, c'est plus écologique", estime une autre. C'est effectivement un conditionnement plus écologique, puisqu'une recharge nécessite en moyenne 80% de plastique en moins que le contenant d'origine.

Surveiller la quantité de produit

En revanche, les éco-recharges ne sont pas toujours économiques, loin de là. Au rayon petit-déjeuner, par exemple, il vaut mieux ouvrir l'œil. La version éco-pack d'une chicorée débusquée par notre équipe coûte sensiblement plus cher que la boîte en métal classique : 1,21 euro de plus au kilo. Que ce soit en magasin ou sur Internet, la recharge peut sembler moins chère que le produit classique. Mais à y regarder de plus près, la quantité proposée n'est en fait pas la même.

La faute aux distributeurs ?

Pourquoi de telles différences de prix ? La responsable d'un groupe industriel a bien voulu nous donner des explications, sous couvert d'anonymat : "Pour les recharges, nos prix de vente conseillés aux distributeurs sont 10 à 20% moins cher que pour le flacon d'origine. Nous ne maîtrisons pas le prix de vente final". Les distributeurs sont en effet libres de fixer leur prix.

Selon la journaliste spécialisée Laura Hendrikx, de 60 millions de consommateurs, la concurrence entre enseignes peut expliquer ces étranges différences en rayon. "Le gel douche dans son emballage classique, c'est le produit d'appel, donc il va y avoir une concurrence plus forte sur le prix de ce produit", estime-t-elle, "alors que sa recharge est un produit dérivé, qui va moins faire l'objet d'une guerre des prix entre les différentes enseignes".

Le résultat de ces mécanismes commerciaux est parfois étonnant, voire extrême. Ainsi, une bouteille d'eau de javel repérée par notre équipe coûte le même prix que sa recharge... alors que celle-ci ne contient que la moitié de liquide.