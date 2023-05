VIDÉO - Relocalisation : le pari réussi d'un géant du café à la Roche-sur-Yon

Devant sa ligne de production, Jean-Pierre Blanc, directeur général des Cafés Malongo, boit du petit-lait. Lui, qui fabriquait ses machines à café en Chine depuis des années, a fait le pari fou, il y a un an, de relocaliser toute sa production dans l’Hexagone. Recréer de l’emploi en France, une main d’œuvre plus chère qu’en Chine, mais qui lui assure une production plus régulière et de qualité.