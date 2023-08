VIDÉO - Rentrée scolaire : les tactiques des supermarchés face à la concurrence des fournitures d'occasion

Pour Albane et ses trois enfants, les courses de la rentrée, ce n'est pas tout à fait comme l'année dernière. Le prix, voilà ce qu'elle regarde en premier. Celui des fournitures scolaires a grimpé de plus de 11 % en un an. Pour garder ses clients, toujours plus nombreux à compter au plus serré, le supermarché de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime), visité par notre équipe, a dû s'adapter. "Tu choisis, mais tu fais quand même attention au prix", souffle Albane à ses enfants devant un rayon, dans le reportage de TF1 ci-dessus.