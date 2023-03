VIDÉO - Réparations après la grêle : mais où sont passées les tuiles ?

En Alsace, notre équipe a visité l'une des plus grosses usines de tuiles en terre cuite de l'Hexagone. Ici, on constate qu'il est difficile d'accélérer la fabrication. Entre malaxage de l'argile, moulage, séchage et cuisson à 1 000 °C, il faut presque deux jours pour produire une tuile.