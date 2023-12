Repas de fête : pourquoi les Français boudent le champagne

Un constat interpelle en cette période de fête : nous buvons de moins en moins de champagne. Les ventes ont baissé de 20% par rapport à l'an dernier. En cause selon vous... le prix de ces précieuses bulles.

Ce mardi matin, à l'entrée d'un hypermarché, une grande promotion sur les vins mousseux. Mais contrairement à d'habitude, on trouve beaucoup plus de crémants ou de méthode champenoise, que de champagnes. "Pour l'instant, plus de champagne, parce qu'il devient trop cher", nous explique une cliente. "C'est luxueux, mais pour Noël on peut faire des exceptions", relativise un acheteur .

Succès des mousseux et des clairettes

La consommation de champagne a baissé depuis le début de l'année dans l'Hexagone. Alors, combien coûte une bouteille ? Les prix varient. La moins chère est à 22,60 euros la bouteille dans cette grande surface.

Une grande surface constate la baisse de consommation. Le rayon champagne y est plus petit qu'avant. Les consommateurs préfèrent des clairettes ou des mousseux, comme par exemple des bouteilles très peu chères à 5,90 euros pour un crémant de Loire, 6,29 euros pour un crémant de Limoux, ou 6,49 euros pour une clairette de Die.

Même chose chez un caviste, les clients consomment toujours du champagne, mais moins. En tous les cas, champagne ou vin mousseux, pour les fêtes, c'est toujours avec modération. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.