VIDÉO - Réseaux sociaux : quand la corvée de pliage du linge devient un art

En matière de vêtements, certains sont devenus des spécialistes du pliage. Très pratique quand on a peu de place ou que l’on voyage souvent. Sur les réseaux sociaux, des comptes y sont entièrement consacrés.

Plier ses chaussettes, ses pulls, et ses chemises, ça prend du temps, pour un résultat pas toujours très... carré. Pourtant, les réseaux pourraient bien nous faire aimer cette tâche ménagère. On y trouve des pliages originaux pour les jeans ou même des techniques à la portée de n'importe quel enfant. Plaids, draps, et même sacs de course, tout se plie pour peu que l'on sache comment s'y prendre.

Astuces de pliage

Ces vidéos sont souvent virales, et visionnées par des millions d'utilisateurs. Ce sont des techniques pour gagner du temps, mais surtout, de la place. Clémence Lamarre, alias "Pause-déco", compte aujourd'hui 500.000 abonnés. Une communauté fidèle et très friande de ses astuces de pliage, comme celle dite "de la bouche", qu'elle nous montre dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Autre influenceuse, Fanny Leveque, qui compte plus de 200.000 abonnés à son compte Instagram "Une nana organisée". Si ses vidéos ont tant de succès, c'est parce qu'elles répondent aux besoins immédiats du quotidien, estime-t-elle. Ne plus se laisser déborder est devenu une priorité, voire, un mode de vie pour les personnes qui la suivent. Si maîtriser les techniques de pliage demande un peu de motivation, rappelez-vous qu'un vêtement bien plié est aussi un vêtement moins froissé.