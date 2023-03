VIDÉO - Réseaux sociaux : vers un encadrement de la jungle des influenceurs ?

Des publicités pour de l'alcool, des jeux d'argent, du tabac ou des paris en ligne, en toute impunité. Jusqu'ici, rien ou presque ne limitait ces abus sur les réseaux sociaux, alors que la promotion de ces produits est soit sévèrement encadrée, soit complètement interdite sur les formats classiques. Or les influenceurs, sous des dehors spontanés, sont bel et bien rémunérés. De la réclame déguisée à l'arnaque à grande échelle, les risques sont sérieux, car les 150.000 influenceurs recensés en France cumulent des millions de vues. Et si certains sont vertueux, beaucoup relèvent de la pure escroquerie.