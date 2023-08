VIDÉO - Résiliation de vos abonnements : ce qui doit changer ce vendredi

Des progrès ont déjà été faits ces derniers mois. "On voit que les entreprises jouent le jeu, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. À partir du 1ᵉʳ septembre, il y aura des sanctions si elles ne mettent pas ce bouton qui doit être clair, lisible et facile à trouver sur le site internet", indique Morgan Bourven, journaliste à l'UFC-Que Choisir.

Si l'abonnement n'est pas fait en ligne, mais physiquement dans une salle de sport par exemple, se désabonner reste compliqué. Certaines entreprises proposent donc de le faire à votre place pour six euros. "Très concrètement, cela veut dire qu'on appelle le fournisseur en donnant les identifiants du client, soit on va carrément envoyer un courrier recommandé", explique Hugo Salard, co-fondateur de l'application Origame, qui compte plus de 500 fournisseurs en France.