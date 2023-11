VIDÉO - Restauration d'entreprise : longtemps jugé ringard, le self-service rajeunit

Dans les années 70, les self-services apparaissaient comme le summum de la modernité. Aujourd'hui, ils sont souvent jugés ringards, et beaucoup ont dû se remettre en question.

C'est l'heure du déjeuner dans le quartier d'affaires de la Défense. Nombreux sont les salariés à délaisser la cantine de l'entreprise, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pourtant, la fin des années 50, le self-service révolutionnait la restauration au bureau. Même sur les aires d'autoroute, ou dans les centres commerciaux, le "self" permettait de manger vite et pas cher. Mais les années ont passé et les selfs ont vieilli. Ils ont été remplacés par les fast-foods, puis par les applications de livraison de repas... et puis est arrivé le télétravail.

Des espaces réinventés

Pour faire revenir les salariés dans l'entreprise, il a fallu aussi réinventer l'offre de restauration. Dans l'établissement visité par notre équipe, les employés ont le choix : un bar à salade, des plats chauds classiques, et des frigos connectés avec des plats tout prêts. Et le lieu n'est plus uniquement une salle à manger. "On va avoir une piscine, des balançoires, et ça permet de casser les codes de la restauration. On peut voir des gens qui viennent faire des réunions, des gens qui viennent passer des coups de fil", nous explique Clément Bonhomme, cofondateur de Foodles.

Créer des lieux où les gens se sentent bien et mangent bien, c'est aussi le nouveau concept de certaines chaînes de restauration. Désormais, il y a des stands pizzas, burgers, galettes, asiatiques... Les clients rencontrés sont ravis, et paient avec plaisir pour ce qui, il y a peu, leur aurait semblé ringard.